В Кривозерье росгвардейцам пришлось вмешаться в ссору брата и сестры

25.11.2024 | 13:10

В воскресенье, 24 ноября, в Пензе росгвардейцам пришлось вмешаться в семейную ссору на улице Черниговской (Кривозерье).

Один из домов здесь поделен на две части, в них живут брат и сестра. Мужчина доставляет родственнице массу неприятностей, устраивая пьяные дебоши, разборки, выбивая окна.

Молодая женщина установила дома кнопку тревожной сигнализации и во время воскресного скандала нажала ее.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. «Бойцы попытались поговорить с гражданином и выслушать его версию, однако идти на контакт он отказался, продолжая вести себя вызывающим образом», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Нетрезвого 38-летнего мужчину задержали. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств произошедшего.