На площадке пущенного под снос дома в Пензе случился пожар

11.11.2024 | 17:02

В понедельник, 11 ноября, на улице Кулибина в Пензе, на территории расселенного и практически разобранного дома № 10, случился пожар.

«Горит строительный мусор. Подразделения работают на месте», - сообщили в региональном ГУ МЧС России в 16:21.

Решение о сносе пятиэтажки в связи с ухудшением состояния конструктивных элементов здания приняли в июле этого года. Собственникам 233 помещений предоставили жилье по программе переселения.

Летом же подрядчик приступил непосредственно к сносу. Строение стали разбирать вручную, стараясь действовать в пасмурную погоду, чтобы было меньше пыли. Тем не менее жители ближайших домов испытывали дискомфорт, на который жаловались в соцсетях.

Завершить работы планировалось до конца года. Дом и прилегающая к нему территория занимают 4 962 кв. м. Вся эта площадь должна освободиться.