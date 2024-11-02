В Каменке 3-летний ребенок попал в больницу с места ДТП

02.11.2024 | 11:24

В пятницу, 1 ноября, в Каменке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал маленький ребенок.

По предварительным данным, в 9:45 напротив дома № 97 на улице Советской столкнулись Mercedes и «Лада-Приора».

Иномаркой управлял 33-летний мужчина, отечественным автомобилем - 26-летняя женщина.

В ДТП пострадал 3-летний мальчик, находившийся в «Приоре». Его госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.