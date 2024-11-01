В Терновке произошел сильный пожар в нежилом доме

01.11.2024 | 15:07

В пятницу, 1 ноября, в Пензе случился серьезный пожар в микрорайоне Терновка.

Видеозапись с пламенем, охватившим здание (ориентировочно - в 4-м проезде Терновского), сделал читатель телеграм-канала PenzaInform.

На кадрах видно, что к месту происшествия едут пожарные машины с включенными спецсигналами.

«Горит нежилой дом. Подразделения работают на месте», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Подписчики канала уточнили, что до недавнего времени частный дом был жилым. Его расселили этим летом.