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Происшествия

В Мокшане молодой мотоциклист не выжил после ДТП

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Днем в среду, 30 октября, в Мокшане случилось смертельное ДТП. Погиб 27-летний мотоциклист.

По предварительным данным, авария произошла в 13:00 напротив дома № 46Б на улице Поцелуева. Молодой человек ехал на «Урале» модели ИМЗ-8.103-10 и опрокинулся.

От полученных травм водитель скончался на месте.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Ранее в Пачелмском районе в ДТП с трактором погиб 15-летний подросток, он ехал на мотоцикле.

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