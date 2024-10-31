В Кузнецке на территории спортшколы задержали 37-летнего мужчину

31.10.2024 | 09:15

В среду, 30 октября, из спортивной школы в Кузнецке поступил сигнал тревоги.

Как выяснилось, некий мужчина перелез через забор и стал бродить у здания. Увидев его, охранник нажал тревожную кнопку.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они быстро обнаружили хулигана, который был сильно пьян. Мужчина не смог объяснить, что ему потребовалось на территории спортшколы.

«37-летнего гражданина доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

20 августа в Пензе произошел аналогичный случай. Пьяный парень перелез через забор школы-интерната на улице Мусоргского и начал дергать ручки входных дверей. Охранник нажал тревожную кнопку. Увидев росгвардейцев, дебошир попытался убежать и вновь полез через забор, но его задержали.