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Происшествия

Стало известно о пострадавших в ДТП с большегрузами под Кузнецком

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В областной ГАИ сообщили подробности ДТП с большегрузами, которое случилось утром во вторник, 29 октября, на трассе М-5 в Кузнецком районе.

По предварительным данным, около 7:40 на 778-м километре дороги столкнулись фура DAF с 68-летним водителем, грузовик АФ-77ZZ11 - с 56-летним, MAN с полуприцепом под управлением 32-летнего мужчины и КамАЗ с 53-летним шофером.

В ДТП пострадали водители DAF и КамАЗа, медики доставили их в больницу. Травмы получил и водитель MAN, ему оказали помощь на месте, госпитализация мужчине не потребовалась.

По факту случившегося проводят проверку.

Ранее сообщалось, что из-за ДТП трасса оказалась частично перекрыта. На участке организовали реверсивное движение до устранения последствий аварии.

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Источник — фото - кадр с видео группы «Пенза Новости»
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