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Происшествия

В Пензе водитель BMW насмерть сбил пешехода, бросил авто и скрылся

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В субботу, 26 октября, на улице Калинина в Пензе погиб пешеход. Об аварии рассказали в Госавтоинспекции.

В Пензе водитель BMW насмерть сбил пешехода, бросил авто и скрылся

По предварительным данным, в 20:25 напротив дома № 110, вблизи остановки «Профкурсы», неустановленный водитель BMW-530XIA сбил мужчину 1979 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.

В Пензе водитель BMW насмерть сбил пешехода, бросил авто и скрылся

После аварии автомобилист предпочел скрыться, но далеко он не уехал: инспекторы ДПС нашли пустую машину с разбитым лобовым стеклом у дома № 102а на Калинина.

В Пензе водитель BMW насмерть сбил пешехода, бросил авто и скрылся

В настоящее время устанавливается личность водителя.

В Пензе водитель BMW насмерть сбил пешехода, бросил авто и скрылся

«Если вы стали очевидцем данного происшествия, просим вас обратиться в дежурную часть по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04», - призвал население заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алексей Кудашов.

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Источник — фото и видео УГАИ областного УМВД РФ
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