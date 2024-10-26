Подгоревшая пища стала причиной вызова пожарных на улицу Суворова

26.10.2024 | 11:29

В субботу, 26 октября, жители дома № 182 на улице Суворова в Пензе вызвали пожарных: из квартиры на 1-м этаже пошел едкий запах дыма.

Очевидица событий рассказала в Сети, что в квартире живет пожилая женщина, а на окнах установлены решетки.

«На место приехали 3 пожарные машины и скорая помощь», - уточнила она.

Как сообщили в ГУ МС России по Пензенской области, источником дыма стала пища, оставленная на плите.

Случаи, когда пензенцы забывают вовремя закончить готовку, нередки. Так, в многоэтажке на улице Кижеватова дым от сгоревшей еды разошелся по всему стояку. Однако жители квартиры ничего не заметили и продолжали спать, пока не разбудили прибывшие пожарные.

Ранее спасатели рассказали, что при подгорании пищи появляется характерный запах. Возникает дым, который не всегда распространяется за пределы квартиры. Вокруг раскаленной посуды температура повышается, может загореться содержимое кастрюли или масло на сковороде.

Также могут вспыхнуть ближайшие к плите шкаф, занавески или прихватки, сделанные из легковоспламеняющихся материалов. Пластмассовые изделия, например ручки кастрюли или разделочные доски, начинают плавиться, выделяя смертельно ядовитые вещества со специфическим запахом.