Глава СКР взял на контроль проверку по факту избиения школьника в Пензе

26.10.2024 | 13:23

В одной из пензенских школ 5 четвероклассников избили 9-летнего мальчика. Об этом рассказала его мать в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, сына преследовали от школьной раздевалки, а когда он покинул стены учебного заведения, получил множество ударов по голове, телу, ногам и между ног. В больнице диагностировали перелом переносицы и сотрясение мозга.

В школе прошло собрание, на котором присутствовали родители учеников, избивших мальчика. По словам пензячки, на нее и сына оказывалось моральное давление.

«Во время собрания администрация школы хотела замять ситуацию, чтобы она не вышла за пределы школы», - утверждает горожанка.

Она подала заявление в полицию, а ребенка перевела в другую образовательную организацию.

«По факту противоправных действий в отношении мальчика Следственное управление СК России по Пензенской области проводит проверку», - сообщила старший помощник руководителя ведомства Татьяна Махницкая.

Кроме того, об этом случае стало известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил руководителю регионального следственного управления Владимиру Игнатенкову доложить о ходе проверки.