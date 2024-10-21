Златогорский о гибели подростка на путях: Машинист подавал сигналы

21.10.2024 | 16:45

Машинист поезда, сбившего 14-летнего подростка в Кузнецке 16 октября, подавал сигналы и применял экстренное торможение, сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 21 октября.

Трагедия случилась в дневное время на железной дороге вблизи станции Кузнецк.

Мальчик пытался перейти пути по оборудованному пешеходному переходу, при этом он использовал наушники, уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ребенка сбил грузовой поезд, от полученных травм он скончался на месте. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

«Трудно сказать, что конкретно, но был в наушниках. И машинист давал там сигналы, экстренное торможение, но, видимо, не услышал или что... Я уж не знаю, что там в этих наушниках, какой фон идет. Скорее всего, эти современные ритмы, которые ни музыки, ни текста, один удар по мозгам. На этом примере печальном надо соответствующие профилактические мероприятия проводить. Теряем ребятишек на ровном месте», - высказался Сергей Златогорский.