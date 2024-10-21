Сетевое издание|18+|Понедельник|21 окт 2024|17:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Златогорский о гибели подростка на путях: Машинист подавал сигналы

Печать
Telegram

Машинист поезда, сбившего 14-летнего подростка в Кузнецке 16 октября, подавал сигналы и применял экстренное торможение, сообщил глава города Сергей Златогорский на совещании в администрации в понедельник, 21 октября.

Трагедия случилась в дневное время на железной дороге вблизи станции Кузнецк.

Мальчик пытался перейти пути по оборудованному пешеходному переходу, при этом он использовал наушники, уточнили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Ребенка сбил грузовой поезд, от полученных травм он скончался на месте. По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело.

«Трудно сказать, что конкретно, но был в наушниках. И машинист давал там сигналы, экстренное торможение, но, видимо, не услышал или что... Я уж не знаю, что там в этих наушниках, какой фон идет. Скорее всего, эти современные ритмы, которые ни музыки, ни текста, один удар по мозгам. На этом примере печальном надо соответствующие профилактические мероприятия проводить. Теряем ребятишек на ровном месте», - высказался Сергей Златогорский.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото - срезка в видео Центрального МСУТ СКР
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте