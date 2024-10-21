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Происшествия

В Пензе ищут водителя, сбившего женщину в 1-м Батайском проезде

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В Пензе сотрудники полиции разыскивают свидетелей и очевидцев ДТП в 1-м Батайском проезде.

Оно случилось 16 октября в 9:30 напротив дома № 2.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на пешехода, женщину 1973 года рождения, после чего с места скрылся», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшая получила травмы.

Свидетелей происшествия просят позвонить в Госавтоинспекцию по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-04. Также можно обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

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