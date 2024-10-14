На трассе М-5 в Городищенском районе загорелся большегруз

14.10.2024 | 11:06

В понедельник, 14 октября, на трассе М-5 в Городищенском районе загорелась фура. ЧП случилось на 667-м километре дороги, недалеко от села Русский Ишим.

Видео пожара появилось в пензенском телеграм-канале. Проезжавший мимо водитель снял большегруз DAF, стоявший на одной из полос движения в сторону Самары. Кабину охватило пламя, оно перекинулось на прицеп.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о ЧП спасатели получили в 9:22. На место прибыли 7 человек на 3 спецмашинах.

Грузовик сгорел, погибших и пострадавших при пожаре нет. Причины происшествия сейчас уточняются.

7 октября в Пензе на проспекте Строителей, рядом с домом № 80а, во время движения загорелся автомобиль Audi. Огонь охватил моторный отсек. В ЧП никто не пострадал.