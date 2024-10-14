Сетевое издание|18+|Понедельник|14 окт 2024|11:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+3oC
+4oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Момент ДТП с пешеходом на ул. Ульяновской попал на видео

Печать
Telegram

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Пензе на улице Ульяновской (участке трассы М-5) под колесами автомобиля оказался пешеход. Момент ДТП попал на видео.

Кадры появились в Сети. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе салона «Автомастер».

Двое мужчин пересекали дорогу. Водитель фуры остановился, пропуская их, но другие водители проигнорировали правила.

Два автомобиля промчались, когда пешеходы только вступили на проезжую часть. Они дошли примерно до середины, и один из мужчин заметил приближавшуюся машину, водитель которой не собирался тормозить. Пешеход бросился вперед, и автомобиль сбил его.

Мужчина пострадал, медики забрали его в больницу.

Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео канала «ЧП Пенза»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте