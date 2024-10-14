Момент ДТП с пешеходом на ул. Ульяновской попал на видео

14.10.2024 | 09:14

Вечером в воскресенье, 13 октября, в Пензе на улице Ульяновской (участке трассы М-5) под колесами автомобиля оказался пешеход. Момент ДТП попал на видео.

Кадры появились в Сети. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе в районе салона «Автомастер».

Двое мужчин пересекали дорогу. Водитель фуры остановился, пропуская их, но другие водители проигнорировали правила.

Два автомобиля промчались, когда пешеходы только вступили на проезжую часть. Они дошли примерно до середины, и один из мужчин заметил приближавшуюся машину, водитель которой не собирался тормозить. Пешеход бросился вперед, и автомобиль сбил его.

Мужчина пострадал, медики забрали его в больницу.

Пока официальной информации о случившемся нет. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.