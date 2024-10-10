В Пензе двое автовладельцев подрались из-за парковочного места

В среду, 9 октября, в Пензе произошел инцидент: на улице Герцена подрались двое мужчин.
Сообщение о конфликте поступило сотрудникам отдела вневедомственной охраны около 17:00. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия.
«Выяснилось, что двое автомобилистов не поделили парковочное место. Взаимные оскорбления быстро переросли в рукоприкладство - один из автолюбителей ударил другого по голове», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.
Обоих участников ссоры передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
Ранее сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего мужчину, который избил 18-летнюю девушку. Нетрезвый мужчина громко и нецензурно выражался рядом с детской площадкой на улице Ульяновской. Юная горожанка сделала ему замечание, и тот в ответ пустил в ход кулаки. Дебошира отправили в полицию.
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