В Пензе двое автовладельцев подрались из-за парковочного места

10.10.2024 | 08:08

В среду, 9 октября, в Пензе произошел инцидент: на улице Герцена подрались двое мужчин.

Сообщение о конфликте поступило сотрудникам отдела вневедомственной охраны около 17:00. Росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия.

«Выяснилось, что двое автомобилистов не поделили парковочное место. Взаимные оскорбления быстро переросли в рукоприкладство - один из автолюбителей ударил другого по голове», - рассказали в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Обоих участников ссоры передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали 41-летнего мужчину, который избил 18-летнюю девушку. Нетрезвый мужчина громко и нецензурно выражался рядом с детской площадкой на улице Ульяновской. Юная горожанка сделала ему замечание, и тот в ответ пустил в ход кулаки. Дебошира отправили в полицию.