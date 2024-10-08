Массовое ДТП в Засечном: водитель Ford Mustang задел 5 машин

08.10.2024 | 09:14

Вечером в понедельник, 7 октября, на улице Олимпийской в Засечном случилось массовое ДТП.

Об этом в Сети рассказали очевидцы. По их словам, рядом с магазином «Ашан» водитель автомобиля Ford Mustang задел задом большегруз, а после еще 4 машины: Volkswagen, Mercedes, «Валдай» и Nissan.

От удара у Ford отскочило колесо, оно отлетело на расстояние около 20 метров. У иномарки измят кузов. Пострадали ли в ДТП люди, не сообщается.

Пока официальной информации о происшествии нет. Как рассказали очевидцы, водитель Ford Mustang, возможно, был нетрезв, он скрылся с места ДТП.

5 августа на улице Алой в Засечном «Лада-Калина», которой управляла 34-летняя женщина, слетела кювет и опрокинулась. Автолюбительница получила травмы и была госпитализирована.