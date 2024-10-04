В Каменском районе при пожаре погиб 71-летний сельчанин

04.10.2024 | 13:23

В пятницу, 4 октября, в селе Вражском Каменского района случился смертельный пожар.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 4:10, на место выезжали 3 машины и 6 человек личного состава.

Пламя охватило деревянный жилой дом площадью 40 кв. м на улице Колхозной. Строение выгорело внутри, также огонь уничтожил кровлю.

«Погиб мужчина 1953 года рождения», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

2 октября в селе Кулясово Камешкирского района сгорели 3 деревянных дома и столько же надворных построек, пострадал 63-летний мужчина.

30 сентября в Кузнецке при пожаре на улице 354-й Стрелковой Дивизии пострадал 47-летний мужчина, на улице Колхозной погиб 45-летний.