В Пензе маленькая девочка чуть не выпала из окна 4-го этажа

30.09.2024 | 18:56

В понедельник, 30 сентября, пензенцев напугала маленькая девочка, игравшая в открытом окне 4-го этажа дома № 77 на улице Чапаева.

О случившемся рассказали очевидцы и выложили кадры в Сеть.

«Ребенок минут 10 бегал по оконному отливу. Соседи подняли панику, возможно, смогли достучаться до мамы. В итоге она забрала ребенка. Через 5-7 минут приехали МЧС и полиция», - сообщила пензячка.

По данным пресс-службы областного УМВД РФ, на место также прибыли сотрудники ПДН.

«Будет составлен протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - пояснили в полиции.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 100 до 500 рублей.

14 августа на улице Калинина в Пензе произошло ЧП: из окна дома № 9 выпал полуторагодовалый мальчик. По словам очевидца, малыш упал с 6-го этажа, его увезла реанимация.

Вечером 17 июля в Октябрьском районе Пензы мальчик того же возраста залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал с высоты 3-го этажа. Его госпитализировали, детский омбудсмен Елена Столярова сообщала, что угрозы жизни нет.

Утром 5 июля в Каменке из окна лоджии на 3-м этаже выпала девочка двух лет. Ребенка увезли в больницу.

4 июля на улице 8 Марта в Пензе из окна квартиры, расположенной на 6-м этаже, выпала годовалая девочка. Пострадавшую госпитализировали, но спасти не смогли.

3 июня ЧП случилось на улице Медицинской в Пензе: из окна квартиры на 4-м этаже выпала девочка трех лет. Ее доставили в больницу.

22 апреля на ул. Литвинова в Пензе из окна на 3-м этаже выпал мальчик пяти лет. Его госпитализировали.

18 апреля в селе Ермоловка Пензенского района годовалый мальчик упал с высоты 4-го этажа и получил травмы, несовместимые с жизнью.

31 марта на проспекте Строителей в Пензе несчастный случай произошел с четырехлетним ребенком, который выпал из окна на 7-м этаже. Его доставили в реанимацию.