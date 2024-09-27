На ул. Бекешской в Пензе вспыхнула трансформаторная будка

27.09.2024 | 09:42

Поздним вечером в четверг, 26 сентября, на улице Бекешской в Пензе случился пожар. Сигнал поступил в региональное ГУ МЧС России в 22:35.

Около дома № 4 огонь охватил трансформаторную будку. По словам очевидцев, из-за этого часть микрорайона осталась без света.

В пресс-службе управления уточнили, что выгорел электротрансформатор на площади 20 кв. м. На тушение выезжали 13 человек на 2 спецмашинах.

Никто из людей не пострадал.

Кроме того, за прошедшие сутки в Пензе произошел техногенный пожар: на улице Ударной загорелось неэксплуатируемое строение, огнем пройдена площадь в 70 кв. м.