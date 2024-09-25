В Белинском сгорела деревянная сцена у администрации

В среду, 25 сентября, в городе Белинском случился пожар рядом с районной администрацией.

Кадры появились в Сети. На них видно, что среди деревьев полыхает огонь.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, пламя охватило деревянную сцену площадью 50 кв. м.

Огонь потушили.

Накануне, 24 сентября, в селе Маркино Сосновоборского района вечером загорелся жилой дом. С пламенем боролись 5 пожарных на 2 спецмашинах. Жертв нет.

Утром того же дня случился пожар в Верхнем Ломове, пострадал 42-летний мужчина. По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.