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Происшествия

Директор школы села Бикмурзино взорвал гранату рядом с врагами

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Бывший директор школы села Бикмурзино Неверкинского района Сергей Никитин, погибший в ходе проведения СВО, совершил подвиг, за который его посмертно представили к ордену Мужества.

Подробности рассказал телеканалу RT его сын.

«Они попали в окружение. Отец принял решение прикрывать отход своего отряда. Остался один, был ранен. И чтобы не попасть в плен, когда к нему подступили враги, он подорвал гранату рядом с ними», - сообщил он.

55-летний Сергей Никитин отправился на СВО добровольцем в апреле 2022 года. К тому времени он уже вышел на пенсию. В коротком видеоролике мужчина пояснил, что всю жизнь работал в школе, преподавал физкультуру и ОБЖ. «Я здесь из-за наших мальчишек», - говорит сельчанин.

В мае 2022 года бывший директор школы вытащил раненого сослуживца из-под обстрела. В июне в Харьковской области поддерживал работу штурмовиков во время танкового прорыва.

Сергей Никитин погиб 1 октября 2022 года. Его похоронили в Неверкине.

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