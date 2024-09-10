В Заречном 55-летнего мотоциклиста госпитализировали с травмами

10.09.2024 | 12:23

В понедельник, 9 сентября, в Заречном произошло ДТП с участием двухколесного транспорта.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 2а в Фабричном проезде столкнулись Renault Logan, за рулем которого находился 21-летний молодой человек, и мотоцикл Nanfang NF, которым управлял 55-летний мужчина.

Мотоциклист был госпитализирован с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

Накануне, 8 сентября, ранним утром в селе Куракино Сердобского района столкнулись мопед «Орион» и «Лада-Гранта». 76-летний водитель мопеда погиб на месте.

Ранее в Пензе два юных мотоциклиста пострадали в ДТП. Они катались по частному сектору в Терновке.