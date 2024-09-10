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Происшествия

На проспекте Победы Nissan Cube лег на бок, момент попал на видео

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Во вторник, 10 сентября, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, момент которого попал на камеру.

У «Самолета», на пересечении с Тернопольской, Nissan Cube врезался в остановившуюся «Ладу-Гранту» (с восклицательным знаком на заднем стекле) и при падении на правый бок задел Hyundai Solaris.

Официальной информации об аварии пока нет.

Обсуждая ДТП, пользователи Сети отметили, что водитель ВАЗа не вовремя остановился, будто решив пропустить выезжавший с Тернопольской автомобиль. В то же время человек, сидевший за рулем Nissan, по их мнению, должен был быть внимательнее, тогда успел бы среагировать.

«А можно убрать телефон и избежать подобного», «Как на пружине откинуло», - высказались комментаторы.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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