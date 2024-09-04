В Пензенской области с начала года при пожарах погибло более 60 человек

04.09.2024 | 20:57

В Пензенской области с начала года случилось 1 717 пожаров. В них погиб 61 человек, в том числе двое детей. 41 житель региона получил травмы.

Такую статистику в среду, 5 сентября, опубликовало ГУ МЧС России по области. Сообщается, что основными причинами ЧП остаются неосторожное обращение с огнем, а также нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

14 января в Чемодановке Бессоновского района пожар унес жизни 3 человек: 73-летней бабушки и двух ее внуков 7 и 18 лет.

Трагедия случилась в частном доме на улице Кузнецова. Из-за неосторожного обращения со строительным феном запылало помещение. Удалось спастись матери детей. Она же вынесла девочку 2020 года рождения, малышка пострадала.

25 июля в пожаре в доме в поселке Земетчино погибла 7-летняя девочка. ЧП случилось ночью, ребенок был один, тело нашли в комнате. Огонь бушевал на площади в 40 кв. метров. Предварительная причина возгорания - эксплуатация неисправного электрооборудования.