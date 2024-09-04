В ГАИ рассказали о состоянии юных пензенцев, попавших в ДТП на эндуро

04.09.2024 | 15:39

В Госавтоинспекции рассказали подробности аварии, участниками которой во вторник, 3 сентября, стали 2 подростка.

Ранее очевидцы сообщили, что школьники, катавшиеся на эндуро, столкнулись с автомобилем. От удара мотоцикл пролетел несколько метров и ударился о забор.

В управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области сообщили, что, по предварительным данным, в 20:10 напротив дома № 10 на улице Донецкой столкнулись мотоцикл BSE Z4, которым рулил 15-летний подросток, и автомобиль Kia Rio с 26-летним водителем.

Мотоциклиста медики после оказания помощи отпустили, а вот его 16-летнего пассажира, получившего травмы, госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии с участием несовершеннолетних устанавливают сотрудники полиции.