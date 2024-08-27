Очевидцы: в Кузнецке в ДТП погибли водитель и грудной ребенок

27.08.2024 | 18:08

Вечером во вторник, 27 августа, в Кузнецке случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. О нем сообщили очевидцы.

По предварительной информации, около 17:30 на перекрестке улиц Пензенской и Республики столкнулись грузовой и легковой автомобили. «Ладу-Приору» после удара деформировало до неузнаваемости. Обе машины оказались на газоне.

«Погрузчик протаранил «Приору». Водитель погрузчика был сильно пьян. Его пришлось силой вытаскивать из кабины», - рассказали свидетели.

Как уточняется, водитель ВАЗа (женщина) и находившийся в салоне 3-месячный ребенок от полученных травм скончались.

На выложенных в Сеть записях видно, что на пассажирском сиденье находится пострадавший человек, рядом с машиной стоит женщина с окровавленным лицом.

Официальной информации о ДТП пока нет.

Источник фото № 2 - группа «Подслушано в Кузнецке».