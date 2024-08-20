На улице Лермонтова мотоциклист попал в серьезное ДТП

Жители Пензы сообщили о серьезном ДТП на улице Лермонтова. Там столкнулись мотоцикл и легковая машина.
Авария произошла рядом со зданием № 13. Кадры последствий столкновения распространились в соцсетях. На них - лежащий на боку на середине проезжей части мотоцикл, а также темная легковая машина с вмятиной на правом боку.
«Водитель мотоцикла лежит весь в крови на асфальте. Неизвестно, жив или нет», - рассказал очевидец.
Чуть позже появилось сообщение, что на место ДТП быстро прибыла бригада скорой, мотоциклист жив.
Пока официальной информации о происшествии нет.
6 августа в селе Черкасском Пачелмского района 15-летний мотоциклист врезался в трактор. От полученных травм юноша скончался на месте.