«Летел на красный»: в Пензе водитель после ДТП бросил машину и скрылся

17.08.2024 | 10:42

Вечером в пятницу, 16 августа, в Пензе автомобилист попал в ДТП и скрылся. Фото с места аварии, случившейся рядом с остановкой «Улица Петровская», появилось в Сети.

На снимке запечатлена брошенная машина с серьезными повреждениями.

«ДТП, Терновка. Водитель скрылся. Летел на красный свет. Время 21:00», - уточнил автор.

Комментаторы предположили, что человек за рулем был нетрезв.

Это не первый случай, когда автовладельцы покидают место ДТП. 5 июля на Экспериментальной водитель сбил женщину и, вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, уехал.

7 июня в 2-м Виноградном проезде пострадал 12-летний мальчик, на которого наехала машина. Водитель также исчез.