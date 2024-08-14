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Происшествия

Пензенцы могут помочь опознать мужчину, которого достали из Суры

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Личность мужчины, тело которого достали из Суры 13 августа, пока не установлена, сообщили в управлении СКР.

«На момент осмотра погибший был одет в рубашку серого цвета с коротким рукавом, джинсы синего цвета, кроссовки синего цвета. При наличии сведений о личности мужчины или обстоятельствах его смерти граждане могут сообщить их в Следственное управление СК России по Пензенской области по телефону 8 (8412) 63-64-96 или в полицию по телефону 02», - прокомментировала старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Тело мужчины заметили вечером в реке недалеко от улицы Ново-Черкасской в Пензе. По факту его смерти организована проверка.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено», - добавила Татьяна Махницкая.

Причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

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