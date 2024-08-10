В строении на улице Кижеватова в Пензе загорелся щиток

10.08.2024 | 17:46

В субботу, 10 августа, у дома № 4 на улице Кижеватова в Пензе загорелось заброшенное строение.

Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно пламя как внутри, так и снаружи постройки.

Автор видеозаписи предположил, что загорелся электрощиток.

Эту версию подтвердили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

«Возгорание в трансформаторном щитке, ликвидировано подручными средствами», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что ночью на улице Ладожской огонь повредил два автомобиля.