В строении на улице Кижеватова в Пензе загорелся щиток

В субботу, 10 августа, у дома № 4 на улице Кижеватова в Пензе загорелось заброшенное строение.
Кадры с места происшествия появились в Сети. На них видно пламя как внутри, так и снаружи постройки.
Автор видеозаписи предположил, что загорелся электрощиток.
Эту версию подтвердили в ГУ МЧС России по Пензенской области.
«Возгорание в трансформаторном щитке, ликвидировано подручными средствами», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что ночью на улице Ладожской огонь повредил два автомобиля.