Сетевое издание|18+|Четверг|8 авг 2024|08:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Опубликованы новые кадры с места трагедии в Сердобском районе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Региональное следственное управление опубликовало кадры с места, где в Сердобском районе погибла 11-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По данным следствия, 7 августа в районе села Рощино несовершеннолетняя со сверстниками купалась в реке Сердобе в не оборудованном для купания месте без присмотра взрослых. Во время купания девочка утонула», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователь осмотрел место происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области исключить случаи купания детей и подростков без присмотра взрослых, контролировать их во время нахождения в водоеме и купаться только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко предупредил: дети тонут молча, а их сверстники, ставшие свидетелями произошедшего, не зовут взрослых на помощь, потому что боятся наказания.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео СУ СКР по Пензенской области
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте