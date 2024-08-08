Опубликованы новые кадры с места трагедии в Сердобском районе

08.08.2024 | 07:50

Региональное следственное управление опубликовало кадры с места, где в Сердобском районе погибла 11-летняя девочка. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«По данным следствия, 7 августа в районе села Рощино несовершеннолетняя со сверстниками купалась в реке Сердобе в не оборудованном для купания месте без присмотра взрослых. Во время купания девочка утонула», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следователь осмотрел место происшествия. Каких-либо повреждений на теле погибшей не обнаружено. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Сотрудники следственного управления призывают жителей Пензенской области исключить случаи купания детей и подростков без присмотра взрослых, контролировать их во время нахождения в водоеме и купаться только в специально оборудованных для этого местах.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко предупредил: дети тонут молча, а их сверстники, ставшие свидетелями произошедшего, не зовут взрослых на помощь, потому что боятся наказания.