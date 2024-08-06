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Происшествия

Ткнули в глаз: в Кузнецком районе у детсадовца ослабло зрение

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В Кузнецком районе мать 5-летнего ребенка, которому в детском саду ткнули в глаз карандашом, добилась компенсации морального вреда.

Инцидент в дошкольном учреждении случился 31 января этого года во время занятия по рисованию в разновозрастной группе. Один из воспитанников случайно причинил вред другому. Воспитательница в тот момент отвлеклась на старших детей.

Матери сообщили о произошедшем только спустя 2 часа.

«Ребенок был осмотрен врачом амбулаторно, а на следующий день госпитализирован в Пензенскую областную детскую больницу. В настоящее время он продолжает амбулаторное лечение под наблюдением специалистов. Имеется снижение процента зрения травмированного глаза», - рассказала старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

Мать обратилась в следственные органы, но в возбуждении уголовного дела по факту неисполнения воспитателем обязанностей было отказано. Тогда женщина пришла в прокуратуру.

По ее заявлению провели проверку и установили, что полученная ребенком травма свидетельствует об отсутствии надлежащего надзора со стороны воспитателя во время занятия.

Прокурор района обратился в суд, и в пользу ребенка с детского сада взыскали 50 000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Источник — фото pxhere.com
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