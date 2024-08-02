Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

02.08.2024 | 13:37

Госавтоинспекция обнародовала кадры с места ДТП на улице Аустрина, которое случилось в четверг, 1 августа, в 16:50 напротив дома № 94.

Автомобиль буквально намотало на дерево и разломало на части.

В салоне видны следы крови.

Ранее сообщалось, что 40-летний водитель Toyota Mark II съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Его и 44-летнюю женщину, находившуюся в салоне, госпитализировали с травмами. Еще одного пассажира, 62-летнего мужчину, медики отпустили после оказания помощи.

Для деблокирования двух травмированных пострадавших применялся гидравлический инструмент.