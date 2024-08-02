Сетевое издание|18+|Пятница|2 авг 2024|18:06
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+22oC
+23oC
Завтра | Дождь |
 

Происшествия

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Госавтоинспекция обнародовала кадры с места ДТП на улице Аустрина, которое случилось в четверг, 1 августа, в 16:50 напротив дома № 94.

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

Автомобиль буквально намотало на дерево и разломало на части.

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

В салоне видны следы крови.

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

Ранее сообщалось, что 40-летний водитель Toyota Mark II съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Его и 44-летнюю женщину, находившуюся в салоне, госпитализировали с травмами. Еще одного пассажира, 62-летнего мужчину, медики отпустили после оказания помощи.

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

Для деблокирования двух травмированных пострадавших применялся гидравлический инструмент.

Намотало на дерево: новые кадры с места ДТП на ул. Аустрина

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областной ГАИ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте