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Происшествия

ГАИ: В машине, врезавшейся на улице Аустрина в дерево, ехали трое

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В Госавтоинспекции раскрыли подробности ДТП, случившегося в Пензе в четверг, 1 августа, в микрорайоне Север.

По предварительным данным, в 16:50 напротив дома № 94 на улице Аустрина 40-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota Mark II, съехал с дороги в кювет и врезался в дерево.

Водитель и 44-летняя женщина, находившаяся в салоне, были госпитализированы с травмами.

Еще одного пассажира, 62-летнего мужчину, медики отпустили после оказания помощи.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в управлении ГАИ УМВД России по Пензенской области.

В Пензенском пожарно-спасательном центре добавили, что для деблокирования двух травмированных пострадавших применялся гидравлический инструмент.

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Источник — фото ГБУ «ППСЦ»
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