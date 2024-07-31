Пензенец застал жену в кафе с другим мужчиной и устроил драку

Поздним вечером во вторник, 30 июля, 43-летний пензенец устроил драку в кафе на улице Калинина.
Горожанин пришел в заведение и застал там свою жену, выпивавшую в компании 59-летнего мужчины. Ревнивый супруг тут же ударил его кулаком по голове, завязалась драка.
В 21:45 сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, и на место прибыл наряд росгвардейцев. Они задержали дебошира недалеко от кафе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.
Этим же вечером в другой части города пришлось усмирять еще одного агрессивно настроенного мужчину. Предполагается, что он ранил ножом человека у магазина на улице Луначарского.
Очевидцы утверждают, что ссора также произошла из-за женщины.