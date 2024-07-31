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Происшествия

Пензенец застал жену в кафе с другим мужчиной и устроил драку

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Поздним вечером во вторник, 30 июля, 43-летний пензенец устроил драку в кафе на улице Калинина.

Горожанин пришел в заведение и застал там свою жену, выпивавшую в компании 59-летнего мужчины. Ревнивый супруг тут же ударил его кулаком по голове, завязалась драка.

В 21:45 сотрудники заведения нажали на тревожную кнопку, и на место прибыл наряд росгвардейцев. Они задержали дебошира недалеко от кафе и передали полицейским для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Этим же вечером в другой части города пришлось усмирять еще одного агрессивно настроенного мужчину. Предполагается, что он ранил ножом человека у магазина на улице Луначарского.

Очевидцы утверждают, что ссора также произошла из-за женщины.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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