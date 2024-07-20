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Происшествия

Обстоятельства гибели мальчика в пруду устанавливают следователи

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В Лопатинском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти 7-летнего ребенка, погибшего в водоеме.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 19 июля, в селе Старый Вершаут. Мальчик в присутствии отца купался в пруду в не оборудованном для этого месте и утонул.

Ранее региональный детский омбудсмен Елена Столярова уточнила, что ребенок запутался в водорослях. Отец привез сына домой и вызвал скорую, однако было уже поздно.

«Место происшествия осмотрел следователь. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сотрудники ведомства призывают жителей Пензенской области контролировать детей при нахождении в водоеме и помнить, что любое отвлечение внимания взрослых от ребенка при купании приводит к трагедии.

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Источник — фото СУ СКР по Пензенской области
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