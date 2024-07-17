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Происшествия

В ГАИ рассказали, кто находился в сгоревшей под Богословкой «Приоре»

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В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области сообщили подробности смертельного ДТП, произошедшего во вторник, 16 июля, в Пензенском районе вблизи села Богословка.

Кадры с пылающим автомобилем и обступившим его людьми появились в Сети. Слышно, как один из мужчин говорит, что водитель сгорел.

«Сам момент аварии я не застал, но как только увидел дым, сразу туда подъехал, чтобы чем-то помочь. Но, видимо, было уже поздно», - рассказал автор видеозаписи.

По предварительным данным, в 16:00 на 416-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов «Лада-Приора» под управлением 49-летнего водителя съехала в кювет, налетела на дерево и загорелась.

«Водитель автомобиля скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили в ГАИ.

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Источник — кадр «Пенза новости»
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