В ГАИ рассказали, кто находился в сгоревшей под Богословкой «Приоре»

17.07.2024 | 11:25

В Управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области сообщили подробности смертельного ДТП, произошедшего во вторник, 16 июля, в Пензенском районе вблизи села Богословка.

Кадры с пылающим автомобилем и обступившим его людьми появились в Сети. Слышно, как один из мужчин говорит, что водитель сгорел.

«Сам момент аварии я не застал, но как только увидел дым, сразу туда подъехал, чтобы чем-то помочь. Но, видимо, было уже поздно», - рассказал автор видеозаписи.

По предварительным данным, в 16:00 на 416-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов «Лада-Приора» под управлением 49-летнего водителя съехала в кювет, налетела на дерево и загорелась.

«Водитель автомобиля скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка», - сообщили в ГАИ.