В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

08.07.2024 | 12:37

Вечером в пятницу, 5 июля, на трассе в Пензенском районе случилась трагедия. В ДТП попала семья с ребенком. На «Ладе-Гранте» они столкнулись с грузовым Volvo с полуприцепом Krone.

По предварительным данным, авария произошла в 19:15 на 261-м километре автодороги Тамбов - Пенза. Легковым автомобилем управлял 36-летний мужчина, большегрузом - 45-летний.

В результате аварии водитель «Лады-Гранты» и его 33-летняя пассажирка скончались на месте.

6-летний ребенок, также находившийся в салоне, получил травмы и был госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка», - сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.