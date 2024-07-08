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Происшествия

В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

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Вечером в пятницу, 5 июля, на трассе в Пензенском районе случилась трагедия. В ДТП попала семья с ребенком. На «Ладе-Гранте» они столкнулись с грузовым Volvo с полуприцепом Krone.

В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

По предварительным данным, авария произошла в 19:15 на 261-м километре автодороги Тамбов - Пенза. Легковым автомобилем управлял 36-летний мужчина, большегрузом - 45-летний.

В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

В результате аварии водитель «Лады-Гранты» и его 33-летняя пассажирка скончались на месте.

В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

6-летний ребенок, также находившийся в салоне, получил травмы и был госпитализирован.

В Пензенском районе семья с ребенком попала в смертельное ДТП

«По данному факту проводится проверка», - сообщил заместитель начальника Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

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Источник — видео и фото Управления ГАИ областного УМВД России
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