В Пензенском и Бессоновском районе в ДТП погибли лось и косуля

03.07.2024 | 18:15

За сутки в Пензенском и Бессоновском районе в ДТП погибли 2 диких животных. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале регионального минлесхоза.

Жертвами аварий на дорогах стали лось и косуля.

«Ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей», - рассказали в минлесхозе.

Специалисты напоминают водителям, что при движении по дорогам у лесных массивов следует быть предельно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Ранее в Пачелмском районе случилось ДТП с участием лося. Ущерб охотничьему фонду составил 80 тысяч рублей.