Съехал в кювет: в ДТП в Пензенском районе погиб мужчина

01.07.2024 | 15:45

Появились подробности ДТП, случившегося в субботу, 29 июня, на трассе Пенза - Шемышейка - Лопатино. Оно унесло человеческую жизнь.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на 13-м километре автодороги. 39-летний водитель Renault Logan съехал в кювет, машина опрокинулась.

От полученных травм мужчина скончался.

Проводится проверка.

«Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательнее при выезде на полосу встречного движения», - обратилась к водителям старший инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.