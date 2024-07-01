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Происшествия

Съехал в кювет: в ДТП в Пензенском районе погиб мужчина

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Появились подробности ДТП, случившегося в субботу, 29 июня, на трассе Пенза - Шемышейка - Лопатино. Оно унесло человеческую жизнь.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на 13-м километре автодороги. 39-летний водитель Renault Logan съехал в кювет, машина опрокинулась.

Съехал в кювет: в ДТП в Пензенском районе погиб мужчина

От полученных травм мужчина скончался.

Съехал в кювет: в ДТП в Пензенском районе погиб мужчина

Проводится проверка.

«Во избежание трагических последствий на дороге Госавтоинспекция обращается с просьбой быть более осторожными, выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, не торопиться обгонять другие транспортные средства и быть внимательнее при выезде на полосу встречного движения», - обратилась к водителям старший инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области Алина Романкова.

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Источник — видео и фото Управления ГАИ областного УМВД РФ
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