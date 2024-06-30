Сетевое издание|18+|Понедельник|1 июл 2024|23:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе мотоциклист попал в ДТП, выполняя трюк

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе в субботу, 29 июня, на улице Тепличной в ДТП попал водитель мотоцикла. Он врезался в «Газель», когда выполнял трюк. Фото, предшествующее аварии, и кадры ее последствий появились в Сети.

По словам очевидцев, мотоциклом управлял юноша лет 17. На перекрестке у ТЦ «Тепличный» он встал на заднее колесо и через мгновенье влетел в проезжавший мимо автомобиль.

На фотографиях запечатлен мотоциклист, лежащий под машиной, рядом - его транспорт с изогнутым передним колесом.

В Пензе мотоциклист попал в ДТП, выполняя трюк

Свидетели ДТП сообщили, что молодого человека забрал автомобиль реанимации.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Источник фото - «Сова Пенза авто».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео группы «Пенза Новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте