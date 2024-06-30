В Пензе мотоциклист попал в ДТП, выполняя трюк

30.06.2024 | 15:22

В Пензе в субботу, 29 июня, на улице Тепличной в ДТП попал водитель мотоцикла. Он врезался в «Газель», когда выполнял трюк. Фото, предшествующее аварии, и кадры ее последствий появились в Сети.

По словам очевидцев, мотоциклом управлял юноша лет 17. На перекрестке у ТЦ «Тепличный» он встал на заднее колесо и через мгновенье влетел в проезжавший мимо автомобиль.

На фотографиях запечатлен мотоциклист, лежащий под машиной, рядом - его транспорт с изогнутым передним колесом.

Свидетели ДТП сообщили, что молодого человека забрал автомобиль реанимации.

Официальной информации о случившемся пока нет.

Источник фото - «Сова Пенза авто».