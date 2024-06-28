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Происшествия

На ул. Гагарина Audi въехала в столб после столкновения с «Калиной»

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Вечером в четверг, 27 июня, на улице Гагарина в Пензе случилось ДТП, после которого один из автомобилей-участников въехал в световую опору.

На ул. Гагарина Audi въехала в столб после столкновения с «Калиной»

Под предварительным данным, в 21:10 напротив шиномонтажа на Гагарина, 3а, столкнулись «Лада-Калина», которой управлял мужчина 1987 года рождения, и Audi A6 с молодым человеком 2004 года рождения за рулем.

После этого иномарка въехала в столб.

В результате происшествия водитель «Лады-Калины» получил травмы и был госпитализирован.

«Водитель и пассажиры Audi A6, две девушки 2006-го и молодой человек 2002 года рождения, после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

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Источник — видео Юлии Батовой, «Пенза live»
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