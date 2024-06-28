46-летний житель Бессоновки погиб при пожаре

28.06.2024 | 16:46

В пятницу, 28 июня, житель райцентра Бессоновка погиб в огне.

Сигнал о возгорании на 2-й Речной улице поступил дежурному в 14:23. По адресу прибыли 7 пожарных на 3 спецавтомобилях.

Дом площадью 56 квадратных метров выгорел изнутри. Обнаружен мертвым 46-летний мужчина.

«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

22 июня в селе Кроптово Бессоновского района загорелся дом, в котором были 6 детей и никого из взрослых. Соседи помогли им выбраться через окно, так как выход уже был отрезан огнем. Как выяснилось, родители уехали в магазин.