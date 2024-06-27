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Происшествия

В Пензе момент столкновения плитовоза с ВАЗом попал на камеру

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В четверг, 27 июня, в Пензе на улице Зеленодольской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и длинномерного грузовика.

Кадры момента столкновения размещены в Сети. На них видно, что ВАЗ-2104 и плитовоз едут мимо строительной площадки.

Груженный конструкциями плитовоз движется по встречной полосе двухполосной дороги - иначе из-за своей длины он не может въехать в ворота стройки, расположенные справа.

Его водитель включает сигнал поворота, а затем сворачивает направо. «Четверка» пытается проскочить перед плитовозом, но это не удается. В итоге происходит столкновение, и ВАЗ отбрасывает от удара. Таймер на регистраторе, запечатлевшем этот момент, показывает 8:23.

В Пензе момент столкновения плитовоза с ВАЗом попал на камеру

Судя по кадрам, опубликованным в группе автомобилистов, люди не пострадали.

Кадр № 2 - «Сова Пенза авто».

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Источник — видео «Пенза новости»
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