Рядом с Пензенской областью из-за БПЛА случился пожар

20.06.2024 | 09:41

Регионы, расположенные по соседству с Пензенской областью, продолжают подвергаться атакам БПЛА.

Ранним утром в четверг, 20 июня, предположительно из-за беспилотного летательного устройства, в Тамбовской области, на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе, загорелся резервуар.

«К ликвидации последствий привлечены силы Главного управления МЧС России по Тамбовской области и территориальной подсистемы РСЧС.

Также утром в Первомайском муниципальном округе были обнаружены остатки БПЛА. Дрон разорвался в воздухе. Пострадавших нет. В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности», - написал глава области Максим Егоров у себя в Telegram.

В Минобороны РФ уточнили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 6 БПЛА над территорией Республики Адыгеи, по 3 - над Брянской областью и Краснодарским краем, по 1 - над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

24 июня в Пензенской области, у села Константиновка Пензенского района, пройдут специальные учения по отражению условной атаки беспилотных летательных аппаратов с привлечением правоохранительных органов. Планируется, что будут задействованы системы оповещения населения (прозвучат сирены). Также произведут СМС-рассылку на телефоны граждан.