На Олимпийской аллее сбили 5-летнего мальчика

22.05.2024 | 09:38

Вечером во вторник, 21 мая, на Олимпийской аллее в Пензе 19-летний юноша на самокате сбил 5-летнего мальчика.

Это случилось в 17:50. После осмотра медицинскими работниками ребенок был отпущен, сообщили в пресс-службе областного УМВД России.

Проверку по факту случившегося проводит ГИБДД.

С наступлением теплых дней в Пензенской области начались проблемы с самокатчиками, которые создают аварийные ситуации.

Так, 19 мая около 10:00 в Заречном на улице Литке человек на электросамокате сбил 55-летнюю велосипедистку. Она получила травмы, а виновник скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.