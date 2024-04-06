Бассейн в пензенской школе № 71 возобновит работу

06.04.2024 | 13:58

Ухудшение самочувствия учеников пензенской школы № 71 не связано с посещением бассейна. Об этом сообщили в администрации города.

4 апреля несколько пятиклассников почувствовали себя плохо после урока плавания. Недомогание вызвало подозрение на отравление хлором.

Все дети, обратившиеся за медицинской помощью, были осмотрены. Семерых жаловавшихся на головную боль и слабость доставили в областную детскую больницу. После обследования 6 учеников отпустили, 1 госпитализирован с хирургической патологией.

Работу бассейна приостановили. Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области взяли пробы воды и воздуха на содержание хлора, а также проверили параметры микроклимата в помещении бассейна - температуры, влажности и других.

К выяснению обстоятельств происшествия подключились следственное управление и прокуратура региона. Следователи и криминалисты взяли пробы воды из бассейна и опросили школьников и педагогов, а прокуроры организовали проверку соблюдения требований безопасного пребывания несовершеннолетних в образовательном учреждении.

В субботу, 6-го числа, в мэрии сообщили, что Министерство здравоохранения Пензенской области не подтвердило отравление детей хлорсодержащим веществом.

«На следующий день, 5 апреля, ученики находились в школе на занятиях. Работа бассейна будет возобновлена в соответствии с расписанием», - проинформировали в пресс-службе.