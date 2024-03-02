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Происшествия

В Кузнецке к горящему торговому центру прибыли дополнительные силы

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На борьбу с пожаром в Кузнецке направлены дополнительные силы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В субботу, 2 марта, в 13:35 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в торговом центре на улице Московской.

В Кузнецке к горящему торговому центру прибыли дополнительные силы

На борьбу с открытым пламенем первоначально прибыли 33 пожарных, использовалось 10 единиц техники.

Из здания эвакуировали 30 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Около 16:00 стало известно, что площадь пожара составляет 1 500 кв. м. Количество пожарных увеличено до 51, единиц спецтехники - до 15, сообщили в пресс-службе ведомства.

UPD: в 16:38 пожар был локализован на площади 1 500 кв. м.

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Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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