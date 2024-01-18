В Арбекове 518 домов вновь остались без отопления

18.01.2024 | 08:18

Утром в четверг, 18 января, жители пензенского микрорайона Арбеково вновь сообщили об отключении теплоснабжения.

«Что опять случилось с отоплением? Батареи остывают», - пишут они.

Горожане перечисляют адреса: Тернопольская 10, 16, 3-й проезд Рахманинова, 4, проспект Победы, 107, и другие.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, из-за дефекта на подающем трубопроводе жители микрорайона Арбеково переводятся на резервную схему теплоснабжения.

В зоне сниженных параметров находятся 518 жилых домов и 75 объектов социальной сферы.

За последние дни это уже не первое отключение ресурса в домах горожан. 11 января на Шуисте из-за ремонта на сетях без отопления оказались 35 многоквартирных домов на Чаадаева, Медицинской, Дружбы, Светлой, а также 2 детских сада и школа.

15 января из-за аварии были вынуждены мерзнуть жители проспекта Строителей.

16 января радиаторы совсем остыли во многих домах Арбекова. По причине порыва на магистральной сети была остановлена работа котельной.

Вечером среды, 17 января, жители двух районов Пензы пожаловались в Сети на остывающие батареи. Похолодало в нескольких домах на ГПЗ-24 и на Маяке. По словам местных жителей, на ГПЗ произошел скачок напряжения, после чего встала автоматика в котельной.