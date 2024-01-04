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Происшествия

В Пензе обокрали водителя, застрявшего в снегу

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27-летний пензенец лишился телефона и портмоне, пока искал помощи на улице Московской. Его машина застряла в снегу, и мужчина отправился просить прохожих посодействовать, забыв запереть дверь.

В первом часу ночи это заметил злоумышленник. Он залез в автомобиль, забрал вещи и скрылся. Его добычей стали гаджет, карты и деньги, лежавшие в портмоне.

Хозяин машины смог запомнить приметы незнакомца и подробно изложил их полицейским.

На место приехали росгвардейцы. Обследуя ближайшие дворы, они вскоре заметили на улице Кирова мужчину, который подозрительно себя вел.

«Постоянно оглядывался, а когда увидел служебный автомобиль, попытался скрыться во дворе. Однако патрульные задержали незнакомца», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Им оказался 27-летний житель областного центра. Украденные вещи у него забрали и вернули владельцу. Самого мужчину передали полицейским.

В Пензе обокрали водителя, застрявшего в снегу

Росгвардейцы напоминают пензенцам: оставляя машину без присмотра, следует убедиться, что она заперта, а в салоне нет ценных вещей.

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Источник — фото регионального управления Росгвардии
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